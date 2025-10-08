Άρης Betsson-Χάμπουργκ Τάουερς: 1ο ματς στο «Αλεξάνδρειο» με Σιάο

Το πρώτο φετινό ματς μπροστά στον κόσμο του θα δώσει ο Άρης Betsson! Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους Χάμπουργκ Τάουερς στο «Αλεξάνδρειο» για τη 2η αγωνιστική του Eurocup (20:00, NovaSports Prime), φιλοδοξώντας να κάνει το 2Χ2 στη διοργάνωση!



Πράγματι, οι «κίτρινοι» επικράτησαν 85-81 στην έδρα της Βενέτσια στην πρεμιέρα, και θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Ενδιάμεσα, βέβαια, ηττήθηκαν εύκολα 91-77 από την Καρδίτσα για τη Stoiximan GBL, πληρώνοντας τις σημαντικές απουσίες και την κάκιστη τέταρτη περίοδο.

Η αναμέτρηση είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο, καθώς ο Ρίτσαρντ Σιάο θα είναι στο «Nick Galis Hall» και θα παρακολουθήσει τον αγώνα. Ο Ασιάτης επιχειρηματίας επιβεβαίωσε την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα στο «Αλεξάνδρειο», το οποίο θα είναι κατάμεστο καθώς έχει ανακοινωθεί sold out.



Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν στην Καρδίτσα χωρίς τους Αρνόλντας Κουλμπόκα, Τζέικ Φόρεστερ και φυσικά τον Γιώργο Τανούλη, που έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάσταση των πρώτων δύο, με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς να αναφέρει «Όσον αφορά τους Φόρεστερ και Κουλμπόκα, θα μιλήσω με το ιατρικό τιμ».

