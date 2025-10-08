Ερυθρός Αστέρας: Έχει αποφασίσει να αποδεσμεύσει τον Σφαιρόπουλο»

Ειλημμένη απόφαση το διαζύγιο με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον Ερυθρό Αστέρα!
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της σέρβικης Mozzart Sport, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έχουν αποφασίσει να αποδεσμεύσουν τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος θα πληρώσει έτσι το αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν.
Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Σφαιρόπουλος πιθανότατα θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας στο επερχόμενο παιχνίδι της με τη Φενέρμπαχτσε και στη συνέχεια θα αποχωρήσει, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος.
Ο 58χρονος προπονητής βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα από το 2023, κατακτώντας τον τίτλο στην Αδριατική Λίγκα και το νταμπλ στη Σερβία το 2024.
Završava se Sferopulosova misija u Crvenoj zvezdi https://t.co/AFoZCIEPWb— Mozzart Sport (@MozzartSport) October 7, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.