ESPN: Αβέβαιο το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Bucks. Μετά το δημοσίευμα περί Νew York Knicks, ένας ακόμη γνωστός ρεπόρτερ του NBA άφησε να εννοηθεί πως οι μέρες του «Greek Freak» στο Μιλγουόκι είναι μετρημένες.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός insider του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, ανέφερε πως οι άνθρωποι των «ελαφιών» πιστεύουν εδώ και καιρό πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη στην ομάδα. Το μόνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, είναι πότε θα αποχωρήσει και με ποιο προορισμό.

«Υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό η προσδοκία ότι οι μέρες του Γιάννη στο Μιλγουόκι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι μετρημένες. Είτε αυτό επρόκειτο να συμβεί φέτος, είτε πρόκειται να συμβεί ενδεχομένως κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, είτε αν θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι», ανέφερε αναλυτικά ο Γουίντχορστ.

Ο Γιάννης, ο οποίος έχει οδηγήσει τους Μπακς σε ένα πρωτάθλημα (2021) και έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του MVP της regular season, παραμένει το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Ωστόσο, όπως φαίνεται, το μέλλον του στο Μιλγουόκι δεν θεωρείται πλέον δεδομένο.

