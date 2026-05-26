Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Roland Garros και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της στο Παρίσι!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Λίντα Νοσκόβα και επικράτησε 7-5, 7-6(3), αφήνοντας εκτός συνέχειας το Νο.12 του ταμπλό και παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Παράλληλα, η Σάκκαρη έβαλε τέλος και σε ένα αρνητικό σερί στο Roland Garros, καθώς πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μετά το 2022, αποκτώντας πλέον και πολύ πιο βατό μονοπάτι στο ταμπλό, αφού στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Κλερ Λιου, που προήλθε από τα προκριματικά.

Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 4-2 στο πρώτο σετ, όμως η Νοσκόβα αντέδρασε και ισοφάρισε σε 4-4. Η Ελληνίδα τενίστρια όμως έβγαλε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία, έκανε break στο 11ο game και στη συνέχεια «σφράγισε» το σετ με εμφατικό love service game.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Παρότι ξεκίνησε ξανά ιδανικά με break, η Σάκκαρη είδε τη Νοσκόβα να παίρνει τέσσερα συνεχόμενα games και να φτάνει στο 5-2, έχοντας μάλιστα τριπλό set point στο 0-40. Εκεί όμως άλλαξαν τα πάντα.

Η Μαρία όχι μόνο έσβησε τα τρία set points, αλλά πήρε συνολικά 11 συνεχόμενους πόντους, άλλαξε ολοκληρωτικά το momentum και έφερε το ματς ξανά στα μέτρα της. Η πίεση πέρασε στην πλευρά της Νοσκόβα, που κατέρρευσε πνευματικά, κάνοντας ακόμη και τρία διπλά λάθη σε ένα service game.



Η Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ευκαιρία, ισοφάρισε σε 5-5 και στο tie-break ήταν εμφανώς ανώτερη, κλείνοντας τη μεγάλη πρόκριση μετά από 1 ώρα και 53 λεπτά αγώνα. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της απέναντι στη Νοσκόβα σε τρεις μεταξύ τους αναμετρήσεις και η πρώτη τους συνάντηση στο χώμα.





Πηγή: skai.gr

