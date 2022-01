Με συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την τελεσίδικη απόφαση για απέλασή του την Κυριακή.

Μερικές ώρες πριν την έναρξη του Όπεν της Αυστραλίας στη μεγαλούπολη της πολιτείας Βικτόρια, ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο που επιμένει ανεμβολίαστος κατά του κορωνοϊού παίρνει τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη πειθαρχώντας, όπως δήλωσε, στις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο Νόλε δήλωσε «εξαιρετικά απογοητευμένος», ωστόσο τόνισε ότι θα πειθαρχίσει στις εντολές των αρχών.

Στο αεροδρόμιο εμφανίστηκε φορώντας μάσκα υψηλής προστασίας, κάτι που δεν είχε κάνει μέχρι τώρα, ακόμα και όταν νοσούσε.

