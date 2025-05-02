Την απόφαση να μην επιτρέψει στον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον να παρακολουθεί δια ζώσης τα παιχνίδια των Πέισερς μέχρι νεωτέρας πήρε η διοίκηση της ομάδας. Αιτία ήταν η συμπεριφορά του απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη-πρόκριση επί των Μπακς.

Ο Greek Freak έκανε λόγο για ασέβεια απέναντί του αναφέροντας πως τον έβριζε και τον προκαλούσε κουνώντας μια πετσέτα με τη μορφή του γιου του μπροστά στο πρόσωπό του. Ακόμη και ο ίδιος ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν δικαιολόγησε τον πατέρα του, ο οποίος απολογήθηκε εκ των υστέρων.

Οι Πέισερς μετά την πρόκριση επί των Μπακς θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά της Ανατολής τους Καβαλίερς, σε μια σειρά που θα αρχίσει την Κυριακή από το Κλίβελαντ.

