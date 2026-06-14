Αττική: Ταυτοποίηση 5 επιπλέον ατόμων για επίθεση σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Στην ταυτοποίηση επιπλέον πέντε ατόμων, τα οποία μεταξύ άλλων επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο του 2026, σε γήπεδο της Αττικής, προχώρησε σήμερα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά τρία άτομα, τα οποία μεταξύ άλλων είχαν εκδηλώσει μαζική και σφοδρή ρίψη αντικειμένων σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων.

Η ταυτοποίησή των πέντε ατόμων πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση και ενδελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας της Αθλητικής Εγκατάστασης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η δικογραφία που σχηματίσθηκε, υποβλήθηκε αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

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