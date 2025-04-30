Επεισοδιακό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης των Πέισερς με τους Μπακς.

Τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 119-118 και έμειναν με 4-1 ρεκόρ εκτός συνέχειας των πλέι οφ του ΝΒΑ. Στο φινάλε της αναμέτρησης Ταϊρίς Χαλιμπάρτον έβαλε το νικητήριο καλάθι, κάτι που ο πατέρας του το πανηγύρισε έξαλλα, ξεφεύγοντας όμως από τα επιτρεπτά όρια.

Ο Τζον Χαλιμπάρτον με προκλητική συμπεριφορά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέχρι οι ψυχραιμότεροι να τους χωρίσουν. Ο Τζον Χαλιμπάρτον με μία ανάρτηση του στα social media ζήτησε συγνώμη από τον Έλληνα αθλητή, ενώ μετά το φινάλε της αναμέτρησης θέση για το ατυχές αυτό συμβάν πήρε και ο γιός του αρνητικού πρωταγωνιστή, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον:

«Δεν ήξερα τι είχε γίνει μέχρι να δω το VIDEO. Εγώ και ο πατέρας μου μιλήσαμε για αυτό και δεν συμφωνώ με αυτό που έκανε. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι μπάσκετ και αυτά μένουν εκεί. Ενθουσιάστηκε που έβαλα το νικητήριο καλάθι και μπήκε στο γήπεδο.

Μιλήσαμε και του είπα ότι πρέπει να με αφήνει να παίξω μπάσκετ και να μένει στην θέση του, ώστε να τον βρίσκω μετά τα ματς. Νομίζω ότι τα συναισθήματα ξέφυγαν, αλλά μιλήσαμε, θα μιλήσω και με τον Γιάννη κάποια στιγμή. Ο πατέρας μου είχε άδικο. Είναι ατυχές αυτό που έγινε.

Σε αυτή την σειρά ειπώθηκαν και έγιναν πολλά ως μέρος αυτής της κόντρας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ατυχές αυτό που έγινε, αλλά είναι απλώς ανταγωνιστικό. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε, μιλήσαμε με τον πατέρα μου, είμαστε όλοι ενήλικες και θα προχωρήσουμε».

