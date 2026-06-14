Ένας ακροδεξιός στρατηγός απειλεί να... σώσει την Ιταλία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ιδρυτική συνέλευση του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον» με επικεφαλής τον Ιταλό στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι ολοκληρώνεται σήμερα στη Ρώμη.

Στη διήμερη συνέλευση συμμετέχουν 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ βουλευτές, κυρίως από τη Λέγκα.

Σύμφωνα με πρώτα γκάλοπ, το νέο κόμμα έχει ποσοστό πρόθεσης ψήφου πάνω από 5%.

Η ιδρυτική συνέλευση του «Εθνικού Μέλλοντος», του νέου ακροδεξιού κόμματος με επικεφαλής τον Ιταλό στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι ολοκληρώνεται σήμερα στην Ρώμη.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Θα γίνουμε «αγκάθι στο πλευρό» της κυβέρνησης Μελόνι, λένε οι οπαδοί του Ρομπέρτο Βανάτσι. Η ιδρυτική συνέλευση του νέου ακροδεξιού κόμματος «Εθνικού Μέλλοντος» (Futuro Nazionale), με επικεφαλής τον Ιταλό στρατηγό ολοκληρώνεται σήμερα στην Ρώμη.

Πηγή: Deutsche Welle

Χίλιοι επτακόσιοι είναι οι συμμετέχοντες στην διήμερη αυτή συνέλευση, ανάμεσά τους οκτώ βουλευτές στο κοινοβούλιο (οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την Λέγκα) ενώ το ποσοστό του κόμματος, σύμφωνα με τα πρώτα γκάλοπ, ξεπερνά το 5% στην πρόθεση ψήφου.Ξεκίνημα από τη ΛέγκαΟ Βανάτσι, μπήκε αρχικά στην πολιτική με την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, με την οποία εξελέγη ευρωβουλευτής. Στην συνέχεια όμως αποφάσισε να προχωρήσει αυτόνομα. Το νέο κόμμα του, όπως τόνισε χθες βράδυ και ο ίδιος, χαρακτηρίζεται από ακραίες θέσεις, σε βασικά ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας στην Ιταλία.Τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού, μαζικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών (με επιχειρήσεις που φέρνουν στο νουν εκείνες της αμερικανικής ICE) και θεωρεί πως ούτε οι μετανάστες με άδεια παραμονής πρέπει να δικαιούνται να κάνουν χρήση των νόμιμων, κοινωνικών παροχών.Όσο για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ο 57χρονος στρατηγός δήλωσε ότι «δεν πρέπει να διεκδικούν δικαιώματα, διότι έχουν ήδη, για παράδειγμα, το δικαίωμα να οδηγούν ή να τους φροντίζει ο γιατρός, όταν πάνε στο νοσοκομείο». Ο αρχηγός του «Εθνικού Μέλλοντος» επέλεξε την ίδια ευρωομάδα στην οποία μετέχει και η γερμανική ακροδεξιά AfD και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ζητά να σταματήσει άμεσα κάθε παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.Η «πραγματική Δεξιά»«Είμαστε εμείς, τώρα, η πραγματική Δεξιά», λέει στη Μελόνι και στους συμμάχους της. Είναι σαφές ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός και οι συνοδοιπόροι της στη Λέγκα και στη Φόρτσα Ιτάλια, ανησυχούν ιδιαίτερα. Το πολύ σε δεκαπέντε μήνες θα πραγματοποιηθούν βουλευτικές εκλογές και ο Βανάτσι θα μπορούσε να στερήσει ψήφους καθοριστικής σημασίας από την κυβερνητική συμμαχία, δυσκολεύοντας τον σχηματισμό νέας συντηρητικής κυβέρνησης.Δεδομένης της όλης κατάστασης, το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι αν, στο τέλος, η Μελόνι, ο Σαλβίνι και ο Ταγιάνι θα αποφασίσουν να μπουν σε διαπραγμάτευση με το «Εθνικό Μέλλον», έτσι ώστε να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εξουσία. Στην φάση αυτή, ο μεσήλικας αυτός Ιταλός στρατηγός -ο οποίος αρνείται να καταδικάσει την φασιστική δικτατορία- επιμένει ότι «όποιος συνεργαστεί μαζί του, θα πρέπει να αποδεχθεί όλες τις «κόκκινες γραμμές» που ετοιμάζεται να θέσει.Η αντίδραση της ΜελόνιH δε Τζόρτζια Μελόνι, προς το παρόν τον κατηγορεί ότι με τις πρώτες κινήσεις του «επιχείρησε να ρίξει την κυβέρνηση και φάνηκε χρήσιμος στην Αριστερά». Ο Βανάτσι απαντά ότι είναι έτοιμος να έρθει σε δημόσια, απευθείας αντιπαράθεση μαζί της και απευθύνει, παράλληλα, προσκλητήριο σε όλους τους απογοητευμένους βουλευτές και γερουσιαστές της συμπολίτευσης, ζητώντας τους να τον στηρίξουν δυναμικά.Πρώτο πολιτικό θύμα της νέας αυτής ακροδεξιάς, επιθετικής στρατηγικής, μπορεί να είναι ο υπουργός Μεταφορών και Γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι. Τις ημέρες αυτές διεκδικεί και πάλι το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας, αλλά σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, δεν αποκλείεται να αναγκαστεί σε παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος προκειμένου να επιλεγεί ένας νέος, μετριοπαθέστερος διάδοχος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.