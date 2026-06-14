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Ομιλία Μητσοτάκη αύριο σε εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές

Η ομιλία του πρωθυπουργού θα γίνει αύριο στις 15 Ιουνίου στις 11.00

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Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο Δευτέρα στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών, στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.

Η ομιλία του πρωθυπουργού θα γίνει αύριο στις 15 Ιουνίου στις 11.00.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης καταστροφές Ζώα
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