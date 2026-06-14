«Μετά την εκτόξευση εναέριων στόχων από τη Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος νωρίτερα σήμερα (Κυριακή), οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή ακριβείας σε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» ανακοίνωσαν οι IDF αναρτώντας σχετικό βίντεο με το πλήγμα.

«Το κέντρο διοίκησης χρησιμοποιήθηκε από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον πολιτών του Κράτους του Ισραήλ και στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο».

«Πριν από την επιδρομή, ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και εναέριας επιτήρησης».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίζει να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον πολιτών του Κράτους του Ισραήλ και στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το Κράτος του Ισραήλ και τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου» καταλήγει η ανακοίνωση.



Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού πριν από λίγο, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς.ΡΤ

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μόλις έπληξαν στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών εδαφών», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του», προσθέτουν.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερα τραυματίστηκαν στην ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

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Πηγή: skai.gr

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