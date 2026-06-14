Σύγκρουση ΙΧ με ηλεκτρικό πατίνι στη Γλυφάδα

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος στο οποίο επέβαινε και η μητέρα του ενώ κινούνταν στην οδό Αφροδίτης στη Γλυφάδα, με κατεύθυνση από τη Λεωφ. Βουλιαγμένης προς την οδό Γούναρη, φθάνοντας στο ύψος της συμβολής με την οδό Τριπόλεως, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε 17χρονος.

Ο ανήλικος κινούταν στην οδό Τριπόλεως, με κατεύθυνση από την οδό Ιασωνίδου προς την οδό Εθνάρχου Μακαρίου.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο «ΚΑΤ».

Και στους δύο οδηγούς έγινε αλκοτέστ, τα οποία δεν έδειξαν ωστόσο κατανάλωση αλκοόλης.

Πηγή: skai.gr

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