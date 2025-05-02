Euroleague: Στο Final-4 ο Ολυμπιακός, λύγισε τη Ρεάλ με 84-86 σε ματς θρίλερ

Βρίσκοντας ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 86-84 της Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη, κάνοντας το 3-1 στη σειρά και παίρνοντας την πρόκριση στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι

Το ματς:

Με Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχοντας ξανά στη διάθεσή του τον Γάλλο γκαρντ και αφήνοντας εκτός Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ, Έβανς και Μήτρου-Λονγκ. Από την άλλη, ο Τσους Ματέο επέλεξε τους για την αρχική του πεντάδα τους Φελίζ, Αλμπάλδε, Μούσα, Χεζόνια και Ταβάρες, μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ιμπάκα και Ντεκ.

Ο Φαλ μπλόκαρε τον Φελίζ στην πρώτη επίθεση της Ρεάλ, ενώ οι δύο ομάδες μπήκαν αρκετά κρύες επιθετικά, με τον Αμπάλδε να ευστοχεί σε τρίποντο για το 3-2 και το μοναδικό καλάθι εντός πεδιάς στα πρώτα 2,5 αγωνιστικά λεπτά, ενώ ο Χεζόνια σκόραρε και εκείνος από μακριά, για το 6-2. Ο Γκος μείωσε σε 6-4, με τους Φουρνιέ και Φαλ να ισοφαρίζουν σε 8-8, πριν η Ρεάλ χτυπήσει με συνεχόμενους αιφνιδιασμούς, φτιάχνοντας σερί 6-0 για το υπέρ της 14-8. Ο Φουρνιέ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού στο ματς μετά από τρία άστοχα, διαμορφώνοντας το 14-11, όμως ο Χεζονια απάντησε άμεσα και ο Φερνάντο έβαλε τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +8 (19-11), πριν ο Φαλ καρφώσει εμφατικά μπροστά του, για το 19-13! Γιουλ και Φερνάντο έβγαλαν alley-oop συνεργασία για το 21-14, πριν ο Μιλουτίνοφ μειώσει με σουτ μέσης απόστασης για το 21-16 της πρώτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Βιλντόςα ευστόχησε σε βολές και ο Γουόκαπ έκλεψε από τον Γιούλ, πριν δώσει την ασίστ για κάρφωμα του Πίτερς, χάρη στο οποίο ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο (21-20), αναγκάζοντας τον Ματέο να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ο Γιούλ με τρίποντο σε αιφνιδιασμό έκανε το 25-20, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να μην βρίσκουν ρυθμό επιθετικά. Ο Πίτερς με βολές του μείωσε σε 25-23, αλλά ο Γιουλ με νέο τρίποντό του έβαλε ξανά τη Ρεάλ στο +5 (28-23). Ο Γκονθάλεθ με 5 σερί πόντους του έκανε το 33-27, με τον Πίτερς να δίνει λύσεις φτάνοντας τους 9, για το 33-29, ενώ ο Μιλουτίνοφ πήρε το τρίτο φάουλ του Ταβάρες και έβαλε μία βολή για το 35-30, πριν ο Καμπάτσο ευστοχήσει στο 7ο τρίποντο της Ρεάλ, για το 38-30. Ο Χεζόνια με πολύ δύσκολο καλάθι έκανε το 40-32 και λίγο αργότερα με τρίποντό του έφτασε τους 13, βάζοντας την ομάδα του για πρώτη φορά στο +9 (43-34). Φουρνιέ και Λι μείωσαν σε 45-40, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ να προηγείται 47-42, σουτάροντας με 57% στα τρίποντα (8/14), ενώ ο Ολυμπιακός είχε μόλις 1/6 από μακριά, μαζί με 8 ασίστ για 6 λάθη.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Γκος και άψογη άμυνα, ενώ ο Φουρνιέ με καλάθι-φάουλ, πήρε το τέταρτο του Ταβάρες, ενώ παράλληλα έδωσε στον Ολυμπιακό το πρώτο του προβάδισμα (47-48) από το 0-2! Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε τους 19 προσωπικούς πόντους για το 49-50, ενώ ο Γκος με δικό του καλάθι-φάουλ διαμόρφωσε το 49-53! Ο Χεζόνια έβαλε το πρώτο καλάθι της Ρεάλ μετά από 3 λεπτά στο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 51-53, ενώ ο Φαλ κάρφωσε για το 51-55, μετά από δύο συνεχόμενα επιθετικά του ριμπάουντ, πριν ο Παπανικολάου ευστοχήσει σε μεγάλο τρίποντο, για το σερί 10-2 του Ολυμπιακού και το 51-58! Ο Φουρνιέ με δύσκολο καλάθι έκανε το 53-60, ενώ ο Βεζένκοφ έβαλε το πρώτο του καλάθι στο ματς για το 57-62, πριν ευστοχήσει σε τρεις βολές για το 59-67! Ο Γιουλ με τρεις δικές του βολές και ο Φελίζ με τρίποντο μείωσαν σε 65-67, πριν ο Φουρνιέ διαμορφώσει το 65-68 της τρίτης περιόδου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Παπανικολάου και Βιλντόσα να βάζουν μεγάλα τρίποντα, βάζοντας τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +9 (65-74), ενώ ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ευστόχησε ξανά από μακριά, για το 65-77! Με την ομάδα του Μπαρτζώκα να παίζει διαδοχικές μεγάλες άμυνες, ο Μιλουτίνοφ έκανε το 79-65 μετά από επιθετικό ριμπάουντ και ασίστ του Βεζένκοφ, ενώ ο… σεληνιασμένος Παπανικολάου με τρίποντο και φάουλ εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (67-82)!

Η Ρεάλ αντέδρασε και στο τελευταίο λεπτό απείλησε τον Ολυμπιακό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν και επικράτησαν με 86-84 στη Μαδρίτη, πέρνοντας το εισιτήριο για το Final-4 που θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.