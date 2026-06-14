Σε μια ομολογουμένως ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε η κυβέρνηση της Αργεντινής.



Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Τύπο της χώρας, η κυβέρνηση έχει παραδώσει στις αμερικανικές αρχές μια λίστα με 13.000 πατεράδες από την Αργεντινή οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τις διατροφικές υποχρεώσεις που χρωστούν στα παιδιά τους.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους, από τη στιγμή που δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, να μπουν στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ακόμη και εάν το καταφέρουν αυτό, στόχος είναι να μην τους επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα!Διότι θεωρούν πως εφόσον δεν τηρούν τον νόμο και επικαλούνται οικονομικά προβλήματα, τότε δεν πρέπει και να παρακολουθήσουν διά ζώσης αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Αυτοί που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη όσο η τροφοδοσία των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν παρέχουν όσα πρέπει στα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο», δήλωσε ο Δήμαρχος του Μπουένος Άιρες.Πρόκειται για μια ιδιαίτερα και συνάμα πρωτότυπη απόφαση, η οποία έχει επαινεθεί ευρέως από πάρα πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως.

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