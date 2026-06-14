Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν την Κυριακή ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη.

🚨 WATCH: The moment Royal Marines board a shadow Russian oil tanker in the English Channel pic.twitter.com/6uLGfcqsl8 June 14, 2026

Στο πλοίο «SMYRTOS» επιβιβάστηκαν δυνάμεις των Βασιλικών Πεζοναυτών και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο θα παραμείνει υπό κατάσχεση και παρακολούθηση στα ανοικτά της νότιας ακτής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση στα βρετανικά χωρικά ύδατα διεξήχθη σύμφωνα με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι έδωσε τις εντολές για την αναχαίτιση.

«Αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν», διεμήνυσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο X.

Nine years on from the Grenfell tragedy, we remember the 72 people who lost their lives and hold their families, loved ones and the entire community in our thoughts.



We stand with you and are committed to ensuring this never happens again and that those responsible are held to… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Πηγή: skai.gr

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