Γεραπετρίτης: Στόχος η ένταξη μίας ή περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ έως την ελληνική προεδρία του 2027

Την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων επαναλαμβάνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοσερβικών σχέσεων, τον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.

Σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα «Politika», ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα θεωρεί τα Δυτικά Βαλκάνια αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής οικογένειας και τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε με την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και σημείωσε ότι η σημερινή συγκυρία προσφέρει την ευκαιρία για νέα ώθηση στη διαδικασία ένταξης. Όπως ανέφερε, στόχος της Αθήνας ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, είναι να καταστεί εφικτή η ένταξη μίας ή περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε μία Ευρώπη χωρίς τη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά, τόσο τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής, όσο και την αξιοπιστία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Σερβία, την οποία χαρακτήρισε γεωπολιτικά κρίσιμο παράγοντα για την περιοχή, επαναλαμβάνοντας την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή της πορεία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την προσαρμογή της στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ υπενθύμισε το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν Αθήνα και Βελιγράδι τον Σεπτέμβριο του 2025 για την παροχή ελληνικής τεχνογνωσίας σχετικά με την ενταξιακή διαδικασία.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνδέονται με μακρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα. Επισήμανε ότι η Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη στην Αθήνα το 2019 και το Μνημόνιο Κατανόησης του 2024, αποτυπώνουν τη βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε κρατών-μελών της ΕΕ που δεν αναγνωρίζουν τη μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε βασική νότια ενεργειακή πύλη για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από μεμονωμένους προμηθευτές.

Όπως τόνισε, κομβικό ρόλο διαδραματίζουν η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου μέσω των διασυνδέσεων Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας και Βόρειας Μακεδονίας - Σερβίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να επεκταθεί πέραν του φυσικού αερίου, περιλαμβάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και νέες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο.

Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων. Ανέφερε ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και επενδύει στη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια δομημένη σχέση με την Τουρκία, η οποία, όπως είπε, αποδίδει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα διατηρεί λειτουργικές σχέσεις με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Επισήμανε ακόμη τις στρατηγικές σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ, αλλά και τους στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή και εταίρο στην περιοχή.

Αναφορά έκανε και στη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει περαιτέρω το διπλωματικό της αποτύπωμα ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τέλος, σχολιάζοντας το μεταναστευτικό, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να σηκώνει δυσανάλογο βάρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ενώ ταυτόχρονα καλείται να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και την Αφρική δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, τονίζοντας ωστόσο ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί ευρωπαϊκή και διεθνή πρόκληση. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ενώ εργάζεται για τον περιορισμό των ροών από τη Λιβύη μέσω συνεργασίας με όλες τις πλευρές της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος προϋποθέτει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων που οδηγούν στις μεταναστευτικές μετακινήσεις, όπως οι ένοπλες συγκρούσεις, η φτώχεια, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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