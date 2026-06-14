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Ρωσία: Ένας νεκρός κι εννέα τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε μία πολυκατοικία διαμερισμάτων στην πόλη Οριόλ

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον περιφερειακό κυβερνήτη του Οριόλ έδειχναν ανατιναγμένα και σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους ενός ψηλού κτιρίου

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drone

Ένας νεκρός κι εννέα τραυματίες μετά από μια σημερινή επίθεση ουκρανικών drones σε μία πολυκατοικία διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη Οριόλ, νοτίως της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον περιφερειακό κυβερνήτη του Οριόλ Αντρέι Κλίτσκοφ έδειχναν ανατιναγμένα και σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους ενός ψηλού κτιρίου διαμερισμάτων στην αναφερόμενη πόλη που έχει περίπου 300.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, την κατάσταση έχουν θέσει υπό έλεγχο τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και η υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και επιχειρήσεις καθαρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία
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