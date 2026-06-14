Ρωσία: Ένας νεκρός κι εννέα τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε μία πολυκατοικία διαμερισμάτων στην πόλη Οριόλ

Ένας νεκρός κι εννέα τραυματίες μετά από μια σημερινή επίθεση ουκρανικών drones σε μία πολυκατοικία διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη Οριόλ, νοτίως της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον περιφερειακό κυβερνήτη του Οριόλ Αντρέι Κλίτσκοφ έδειχναν ανατιναγμένα και σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους ενός ψηλού κτιρίου διαμερισμάτων στην αναφερόμενη πόλη που έχει περίπου 300.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, την κατάσταση έχουν θέσει υπό έλεγχο τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και η υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και επιχειρήσεις καθαρισμού.

Ukrainian long-range strike drone impacted a multi-storey building in the city of Orel located in western Russia tonight.



The UAV likely fell off its course due to the work of Russian electronic warfare systems. pic.twitter.com/Z5ZzQooNqp — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 13, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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