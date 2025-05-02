Ολυμπιακός: Επιστροφή με χαμόγελα από τη Μαδρίτη - Υποδοχή από φιλάθλους

Με πλατιά χαμόγελα, παρά την κούραση από την μεγάλη προσπάθεια τα βράδυ της Πέμπτης, επέστρεψε η αποστολή του Ολυμπιακού από τη Μαδρίτη, θριαμβεύτρια μετά την πρόκριση στο Final 4 της Ευρωλίγκας.



Οι Πειραιώτες έφυγαν από το γήπεδο κατευθείαν για το αεροδρόμιο και επιβιβάστηκαν στην πτήση τσάρτερ. Φτάνοντας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπήρχαν και φίλοι της ομάδας που αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, ενώ κανένας δεν τους αρνήθηκε μια φωτογραφία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρουν σήμερα ανάσες και την Κυριακή θα υποδεχτούν την ΑΕΚ στο ΣΕΦ (17:15), στον πρώτο ημιτελικό των playoffs. Ο αγώνας θα έχει εορταστικό χαρακτήρα και αναμένονται χιλιάδες φίλοι της ομάδας στις κερκίδες, ενώ-θυμίζουμε-πως ακολουθεί και το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, όπου θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στο «Γ. Καραϊσκάκης».

