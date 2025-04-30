Μετά το έντονο φινάλε του αγώνα Πέισερς–Μπακς και το θερμό επεισόδιο με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, εξηγώντας τι τον ενόχλησε.

«Είμαι ταπεινός στις νίκες. Δεν μ' αρέσει όταν κάποιοι, μόλις κερδίζουν, θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να μιλούν με ασέβεια. Διαφωνώ με αυτό. Έχω πάρει ένα πρωτάθλημα -δεν το λέω για να μειώσω κανέναν, αλλά είναι η αλήθεια. Και ποτέ δεν φέρθηκα έτσι», δήλωσε με νόημα ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Ο Γιάννης αναφέρθηκε και στον ρόλο της οικογένειάς του, στέλνοντας μήνυμα αξιοπρέπειας: «Η μητέρα μου δεν έχει χάσει αγώνα από τότε που ήρθε στο Μιλγουόκι το 2014. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, φοβόταν να μπει μέσα στο παρκέ για να με αγκαλιάσει. Πάντα με σεβασμό. Δεν βλέπετε την οικογένειά μου να δημιουργεί σκηνές».

Για το περιστατικό με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον, αποκάλυψε:

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένας οπαδός. Μου έδειξε μια πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του και με έβριζε. Αυτό ήταν η απόλυτη ασέβεια. Ο πατέρας μου, ο άνθρωπος με τον περισσότερο σεβασμό, που έχω γνωρίσει, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ήταν πάντα ήρεμος, καθόταν μακριά. Έτσι με μεγάλωσε».

Και κατέληξε:

«Είμαι χαρούμενος για τον μπαμπά του Χαλιμπέρτον. Ο καθένας εκφράζεται όπως νιώθει. Αλλά το να με βρίζει; Αυτό είναι απαράδεκτο».

