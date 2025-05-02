Europa League: Το νορβηγικό όνειρο που έγινε εφιάλτης... η Τότεναμ 3-1 την Μπόντο Γκλιμτ

Το τρένο της φοβερής και τρομερής Μπόντο/Γκλιμτ φρέναρε απότομα στο Λονδίνο, με την Τότεναμ να της δείχνει ποιος είναι το αφεντικό και με το ξεκάθαρο 3-1 έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Europa League.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έπιασε από τον λαιμό τους Νορβηγούς και δεν του επέτρεψε να πάρουν ανάσα, ανεβάζοντας με σχετική άνεση τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν απλώς να μειώσουν σε 3-1 στο 83' με το τέρμα του Σάλτνες, διατηρώντας ζωντανές τις όποιες ελπίδες του έχουν απομείνει. Η Μπόντο θα πρέπει να κυνηγήσει μία μυθική ανατροπή στη Νορβηγία, αλλά με τον πλαστικό χλοοτάπητα που έχει η έδρα τους, όλα είναι πιθανά...

Το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο και η Τότεναμ στο 37ο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού έκανε το 1-0. Ο Πέδρο Πόρο με εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά βρήκε το κεφάλι του Ριτσάρλισον και ο Βραζιλιάνος με περίσσια ψυχραιμία δεν εκτέλεσε και πάσαρε στον Τζόνσον, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και έψαχναν απεγνωσμένα δεύτερο τέρμα πριν τη λήξη του ημιχρόνου και κατάφεραν να το βρουν. Στο 34ο λεπτό ο Πέδρο Πόρο επιχείρησε άλλη μία βαθιά μπαλιά και βρήκε εξαιρετικά τον Μάντισον. Αυτός κατέβασε τρομερά την μπάλα και με άψογο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού, με τους Άγγλους να πιέζουν συνεχώς. Την υπεροχή τους αυτή την μετέτρεψαν σε ακόμη ένα γκολ στο 61ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον Σολάνκε να αναλαμβάνει την εκτέλεση, αυτός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και έγραψε το 3-0.

Το μόνο που κατάφερε η Μπόντο ήταν να βρει ένα γκολ, ώστε να δώσει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στη ρεβάνς. Ο Σόλτνες στο 83' πήρε την μπάλα από τον Κιάερ και με σουτ εντός περιοχής νίκησε τον Βικάριο γράφοντας το τελικό 3-1.

