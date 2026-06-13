Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην περιοχή των Εξαρχείων καθώς νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου.

Πρόκειται για άνδρα αραβικής καταγωγής και ηλικίας περίπου 30-35 ετών που φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Το θύμα φαίνεται πως έχει δεχθεί αρκετές σφαίρες από εννιάρι πιστόλι στο κεφάλι και μάλιστα στο περιστατικό φαίνεται πως υπήρξαν μάρτυρες.

Οι αρχές έχουν συλλέξει τουλάχιστον πέντε κάλυκες από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενδέχεται να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η δίωξη αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος (ελληνικό FBI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.