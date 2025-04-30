Λογαριασμός
Συγγνώμη από τον πατέρα του Χαλιμπάρτον στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο πατέρας του Τάιρις Χαλιμπάρτον ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με ανάρτηση που έκανε στο «X»

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μετά την ήττα των Μπακς από τους Πέισερς και τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια των φετινών playoffs, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του πατέρα του Τάιρις Χαλιμπάρτον.

Μετά από προκλητικούς πανηγυρισμούς από πλευράς γηπεδούχων και συγκεκριμένα του πατέρα του Χαλιμπάρτον, η αντίδραση του Έλληνα σταρ ήταν άμεση και φορτισμένη. Το τεταμένο κλίμα άναψε τα αίματα, και η σύγκρουση δεν άργησε να εξαπλωθεί, με αρκετούς παίκτες και μέλη των δύο πάγκων να εμπλέκονται λεκτικά και σωματικά.

Λίγη ώρα μετά τον αγώνα, ο πατέρας του Χαλιμπάρτον αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από τον Αντετοκούνμπο, με ανάρτηση που έκανε στο «X».

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Γιάννη, τους Μπακς και την ομάδα των Πέισερς για τις πράξεις μου μετά το αποψινό παιχνίδι. Αυτή δεν ήταν μια καλή εικόνα ούτε για το άθλημά μας, ούτε για τον γιο μου, και δεν θα επαναλάβω αυτό το λάθος», έγραψε ο Τζον Χαλιμπάρτον στη δημοφιλή πλατφόρμα.

