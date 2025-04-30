Μετά την ήττα των Μπακς από τους Πέισερς και τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια των φετινών playoffs, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του πατέρα του Τάιρις Χαλιμπάρτον.

Μετά από προκλητικούς πανηγυρισμούς από πλευράς γηπεδούχων και συγκεκριμένα του πατέρα του Χαλιμπάρτον, η αντίδραση του Έλληνα σταρ ήταν άμεση και φορτισμένη. Το τεταμένο κλίμα άναψε τα αίματα, και η σύγκρουση δεν άργησε να εξαπλωθεί, με αρκετούς παίκτες και μέλη των δύο πάγκων να εμπλέκονται λεκτικά και σωματικά.

Giannis Antetokounmpo just went face-to-face with Tyrese Haliburton’s father after the Bucks were eliminated in Game 5.



Giannis had to be pulled back by team staffers.pic.twitter.com/FeE6GgEwxS — Evan Sidery (@esidery) April 30, 2025

Another angle and such a bad look for Halliburton’s dad. pic.twitter.com/sfzyCxoa60 — Karley Marotta (@Karley_Marotta) April 30, 2025

Λίγη ώρα μετά τον αγώνα, ο πατέρας του Χαλιμπάρτον αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη από τον Αντετοκούνμπο, με ανάρτηση που έκανε στο «X».

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Γιάννη, τους Μπακς και την ομάδα των Πέισερς για τις πράξεις μου μετά το αποψινό παιχνίδι. Αυτή δεν ήταν μια καλή εικόνα ούτε για το άθλημά μας, ούτε για τον γιο μου, και δεν θα επαναλάβω αυτό το λάθος», έγραψε ο Τζον Χαλιμπάρτον στη δημοφιλή πλατφόρμα.

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight's game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again. — John Haliburton (@PapaHaliburton) April 30, 2025

