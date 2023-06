Ανρί σε Γουόκερ: «Θα σε περνούσα για πλάκα»

Ο Τιερί Ανρί ήταν στον τελικό της Κωνσταντινούπολης σε ρόλο σχολιαστή και ο Τζακ Γκρίλις ρώτησε, λίγο μετά τα επινίκια της Μάντσεστερ Σίτι, αν θα μπορούσε να τα βάλει με τον συμπαίκτη του, Κάιλ Γουόκερ.

Η απάντηση του Γάλλου θρύλου; «Στα... φόρτε μου; Όλη μέρα», είπε φωνάζοντας ο «Τιτί», που η αλήθεια είναι πως ήταν σχεδόν ασταμάτητος την περίοδο που αγωνιζόταν στην Άρσεναλ.

Jack Grealish turns the tables on Titi and asks whether get past @kylewalker2. 😂 pic.twitter.com/M9FCBXiJqE