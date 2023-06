Την Δευτέρα η φιέστα της Σίτι για την κατάκτηση του τρεμπλ με... παρέλαση στο Μάντσεστερ

Η Μάντσεστερ Σίτι θα γιορτάσει με τους φίλους της την κατάκτηση του Champions League χθες με το 1-0 επί της Ίντερ στον τελικό της Κωνσταντινούπολη και την ολοκλήρωση μιας μυθικής σεζόν με τρεμπλ, αφού είχαν προηγηθεί το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Αγγλίας.

Όπως ανακοινώθηκε, τη Δευτέρα θα γίνει η φιέστα για τους τίτλους που κατέκτησε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και... παρέλαση της ομάδας στην πόλη με ανοιχτό πούλμαν.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας για το πλήρες πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, που αναμένεται να κορυφωθούν στο «Έτιχαντ».

We will be celebrating our Treble with an open-top bus parade through Manchester city centre on Monday. Can't wait to see you all there! 👊



Further details will follow tomorrow ℹ️#ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/PoSU6XrAbx