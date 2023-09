Άνετα στους «8» στο Τόκιο η Σάκκαρη - Aποκλείστηκε η Παπαμιχαήλ Αθλητικά 14:02, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες (6-3, 6-1) της Μισάκι Ντόι και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Τόκιο. Ήττα από την Κασάτκινα και αποκλεισμός για την Παπαμιχαήλ