Ανακοινώθηκε από την ιαπωνική Σαγκάν Τόσου ο Σλίβκα

Ποδοσφαιριστής της ιαπωνικής Σαγκάν Τόσου είναι με κάθε επισημότητα ο μέχρι μέχρι πρότινος παίκτης της Λαμίας, Βικίντας Σλίβκα

Βικίντας Σλίβκα

Ποδοσφαιριστής της ιαπωνικής Σαγκάν Τόσου με κάθε επισημότητα ο Βικίντας Σλίβκα.

Ο 29χρονος μέσος ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας από το 2020 φορώντας της φανέλες Απόλλωνα Σμύρνης και Λαμίας και έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Φθιώτιδας μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Για την απόκτησή του ενδιαφέρθηκαν πολύ έντονα τόσο ο Αστέρας Τρίπολης, όσο και ο ΟΦΗ, με τον Σλίβκα τελικά να επιλέγει να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα που βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία της Ιαπωνίας.

