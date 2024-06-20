bwin: Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό η Ντουντουνάκη, πανέτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Η Άννα Ντουντουνάκη πρόσθεσε στη συλλογή της ένα μετάλλιο που της έλειπε, αυτό στα 50μ. πεταλούδας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια, μέλος του Team Future της bwin τερμάτισε τρίτη στην κούρσα του τελικού και με επίδοση 26,18 κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο.

Έτσι, η 28χρονη κολυμβήτρια κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και να αποδείξει πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, ένα μήνα πριν το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού. Το χαμόγελο της Ελληνίδας Πρωταθλήτριας με το μετάλλιο περασμένο στον λαιμό αποτύπωνε τη δικαίωση της, αφού η σκληρή δουλειά και οι καθημερινές θυσίες έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η αθλήτρια του Team Future της bwin, μετά το Χρυσό στη Βουδαπέστη στα 100μ. πεταλούδα το 2021 έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της και δικαίως συγκαταλέγεται στην ευρωπαϊκή elite του αγωνίσματος.

Anna in Paris

Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, έχει κλείσει ήδη μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και με τις εμφανίσεις της βάζει πλώρη για σπουδαία πράγματα. Αποτελεί το πρώτο μέλος του Team Future της bwin, που πανηγύρισε την πρόκρισή του στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, η οποία θα φιλοξενηθεί σε λίγες εβδομάδες στο Παρίσι. Ρίο ντε Τζανέιρο, Τόκιο και τώρα η πόλη του Φωτός, το μέρος, όπου φιλοδοξεί η Άννα Ντουντουνάκη να λάμψει με την παρουσία της. Είναι η τρίτη διαδοχική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για την αθλήτρια της bwin, η οποία συνεχίζει να τρυπά το ταβάνι της και να ανεβάζει ολοένα και πιο ψηλά τον πήχη.

Με την bwin στο Παρίσι

Χρυσές σελίδες στην ελληνική κολύμβηση, αφού δυο αθλητές του Team Future της bwin θα βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η ανυπομονησία είναι μεγάλη. Σύμμαχος του Παπαστάμου και της Ντουντουνάκη είναι η bwin, η οποία βρίσκεται στο πλευρό πολλών αθλητών, τους οποίους και υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Την τελευταία τετραετία το κορυφαίο στοιχηματικό brand είναι δίπλα της, συμπαραστέκεται σε κάθε προσπάθεια της, ώστε η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια να συνεχίζει απερίσπαστη και γεμάτη σιγουριά την προσπάθειά της να παραμείνει στις κορυφαίες του αθλήματος. Η Ντουντουνάκη δίνει τις δικές της μάχες στην πισίνα και η bwin βρίσκεται περήφανα στο πλευρό της.

Το Team Future της bwin απαρτίζεται από 8 ταλαντούχους αθλητές ατομικών αγωνισμάτων, οι οποίοι αποτελούν την ελίτ της νέας γενιάς και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Με την υποστήριξη της bwin, οι αθλητές αυτοί αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη χώρα μας.

