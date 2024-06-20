Αποφασισμένος να βοηθήσει την Εθνική ομάδα μπάσκετ να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, παρά τη δίμηνη απουσία του από τα παρκέ παρουσιάστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο της media day για το προολυμπιακό τουρνουά, ανέδειξε την επιθυμία που έχει να αγωνιστεί με την Εθνική σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τονίζοντας ότι ο πρώτος στόχος είναι η πρόκριση.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης, στάθηκε στην απουσία του ενός αδερφού του, Θανάση, αλλά και στο ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει τον Λούκα Ντόνσιτς στα ημιτελικά ή τον τελικό του προολυμπιακού.

Τέλος έκανε αναφορά στο γεγονός ότι θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και στις εμφανίσεις του Σοφοκλή Σχορτσιανίτη με την Ελλάδα, όταν ο ίδιος δεν είχε καν ξεκινήσει να παίζει μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν έχω κάνει προπόνηση, αλλά είμαι καλύτερα! Ανυπομονώ να μπω στις προπονήσεις. Έχω δει λίγα βίντεο κι έχω μιλήσει με τον Βασίλη και τα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι αυτό που χρειάζεται ακριβώς η εθνική ομάδα! Ένας άνθρωπος που έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές στο ελληνικό μπάσκετ, τόσο με την Εθνική, όσο με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχει τρομερή εμπειρία σαν παίκτης και σαν προπονητής τα τελευταία δύο χρόνια έχει δείξει τι έχει κάνει. Ανυπομονώ να μας κοουτσάρει ο Βασίλης.

Δεν έχω παίξει ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σίγουρα θα ήθελα να προκριθούμε και να πάμε εκεί. Είναι κάτι που στην καριέρα μου δεν έχω κάνει και θέλω. Αύριο παίζουμε με την Πολωνία δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Έχουμε και το Προολυμπιακό μπροστά μας. Το μόνο που μου δίνει κίνητρο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν είναι ούτε η Team USA, ούτε τίποτε άλλο.

Η χημεία μου με τα παιδιά είναι μηδενική! Δεν έχουμε παίξει μαζί. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 2 Ιουλίου και μακάρι σε αυτές τις λίγες μέρες να παίξουμε πέντε-πέντε και να παίξουμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ με στόχο την πρόκριση. Πρέπει να βάλουμε περισσότερα καλάθια απ’ τους αντιπάλους μας. Δεν μου έδωσε κάποιος κίνητρο το 2008.

Σίγουρα όταν είδα τον Σοφοκλή (σ.σ. Σχορτσιανίτη) ένα μαύρο παιδί να παίζει στην Εθνική, ήταν αυτό που μου έδωσε ένα κίνητρο μέσα μου ότι μία μέρα ίσως μπορώ να είμαι κι εγώ σε αυτή την ομάδα. Ξεκίνησα το 2007 να παίζω μπάσκετ. Ξέρετε την ιστορία μου… Ήμουν 15 χρονών όταν άρχισα να παίζω σοβαρά μπάσκετ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σου δίνουν κίνητρο. Το να καταφέρεις κάτι σπουδαίο με την Εθνική, είναι τρομερό συναίσθημα και θέλω να το νιώσω μια φορά στη ζωή μου. Μέχρι στιγμής δεν το έχω νιώσει και αυτό μου δίνει ένα έξτρα κίνητρο, θέλει δουλειά».

Για την απουσία του Θανάση: «Ο Θανάσης σίγουρα θα μου λείψει. Χρειαζόμαστε έναν τέτοιο παίκτη στην Εθνική, όχι μόνο επειδή μας δίνει ενέργεια και είναι καλός παίκτης, αλλά είναι και σαν συμπαίκτης τρομερός. Ανεβάζει την ενέργεια και τη χημεία όλων πολύ! Φέρνει πολύ κοντά όλους στην ομάδα. Σίγουρα θα λείψει σε όλους μας στην ομάδα».

Για τον Λούκα Ντόντσιτς: «Να είναι καλά το παιδί. Αν αποφασίσει να έρθει, ας έρθει. Αν πάλι αποφασίσει να μείνει εκτός και να προσέξει το κορμί του, θα κάνει ό,τι καλύτερο θεωρεί για τον εαυτό του».

Και συνέχισε: «Επιτυχία θα είναι για εμάς να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο επιτυχία θα είναι και η αυριανή μέρα στο ΣΕΦ όπου θα έρθουν παιδάκια να μας δουν και να δουν την Ελλάδα και θα ονειρεύονται ότι μία μέρα ίσως μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα τους κι αυτή την ομάδα. Κάποια θα πετύχουν, κάποια πάλι όχι. Για εμένα ήταν ένα όνειρο. Για παράδειγμα μπορεί να έρθουν τα παιδιά μου αύριο να δουν το ματς και μπορεί να δουν έναν άλλον παίκτη που θα παίξει καλά και να πουν ‘θέλω να γίνω σαν τον Πολωνό’. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό».





