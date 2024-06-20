Ο Σβαμπ δεν το… κουνάει από τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης -την οποία συνόδευσε με επικό video- την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2025.

Ο Αυστριακός μέσος φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2020, μετρώντας 194 συμμετοχές, με 28 γκολ και 21 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο με την ομάδα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Στέφαν Σβαμπ μέχρι τις 30.06 του 2025.

Ο Στέφαν Σβαμπ έχει αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας από το 2020, με την εμπειρία και την ηγετική του φυσιογνωμία να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Ο Mr.Effective έχει καταγράψει 194 συμμετοχές, με 28 γκολ και 21 ασίστ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Η επιθυμία ήταν κοινή και δεν άργησε να μετατραπεί σε συμφωνία! Ο Σβαμπ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-25!

Καλή επιτυχία Στέφαν!

