Ανακοίνωσε την επιστροφή του Ιμπραΐμοβιτς η Μίλαν!

Επέστρεψε στην Μίλαν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

Έχοντας κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια από τον περασμένο Ιούνιο, όταν έκλεισε την καριέρα του ως παίκτης των «ροσονέρι», ο 42χρονος επιστρέφει στον σύλλογο, αυτή τη φορά αναλαμβάνοντας ένα πολύ διαφορετικό πόστο.

Συγκεκριμένα ο Ιμπραΐμοβιτς θα είναι ο νέος ανώτερος σύμβουλος της διοίκησης και των ιδιοκτητών της Μίλαν (RedBird Capital Partners), κάτι που σημαίνει ότι θα ασχολείται τόσο με τα επιχειρηματικό, όσο και με το αθλητικό κομμάτι, αφού θα βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία με το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ουσιαστικά, ο πρώην Σουηδός επιθετικός θα δουλέψει στο πλάι του ιδιοκτήτη των «ροσονέρι», Τζέρι Καρντινάλε, δηλώνοντας στο επίσημο σάιτ του συλλόγου ότι:

«Είναι υπερβολικά ευγνώμων που είμαι μέλος της RedBird Capital Partners και τη Μίλαν, έχοντας να παίξω αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο. Η αγάπη μου για τη Μίλαν δεν θα χαθεί ποτέ, και η ευκαιρία να είμαι μέρος στον σχεδιασμό του μέλλοντος της ομάδας, είναι κάτι το οποίο είχα ονειρευτεί».

