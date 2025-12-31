Ανακοίνωσε sold out και με Αρμάνι Μιλάνο ο Παναθηναϊκός AKTOR

Δεν έχουν… τελειωμό τα sold out στα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με τους οπαδούς του «επτάστερου» να συνεχίζουν την… καθιερωμένη τους συνήθεια και να εξαντλούν τα εισιτήρια σε ένα ακόμα φετινό εντός έδρας παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο λόγος για την επικείμενη αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, την προσεχή Τρίτη (06/01) στο «Telekom Center», για την οποία όπως έγινε γνωστό σήμερα (31/12) δεν υπάρχουν πλέον άλλα διαθέσιμα εισιτήρια.

Περιττό να αναφερθεί, δε, ότι το ντέρμπι της Παρασκευής (02/12) με τον Ολυμπιακό έχει γίνει sold out εδώ και… αρκετούς μήνες.

SOLD OUT 💥🏠



A new year is about to begin, but some habits never change. ☘️



The full - house streak keeps on rolling...



🙌 💚 #PAOFans#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/4XVGJmofEU — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2025

