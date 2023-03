Τζιάνι Ινφαντίνο: Ο άνθρωπος που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι... άμπαλος - Δείτε βίντεο

Ο χρόνος του στιγμιοτύπου δεν διευκρινίζεται, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία.

Εκείνο που μετράει είναι ότι όντως έχει συμβεί.

Και αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει την απόσταση που υπάρχει μεταξύ θεωρίας και… πράξης στο ποδόσφαιρο.

Μπορεί λοιπόν ο Τζιάνι Ινφαντίνο να έφτασε ως την κορυφή της πυραμίδας της FIFA, αλλά στο γήπεδο δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά.

Διότι εκεί έχει καταφέρει -αντί να ντριμπλάρει αντίπαλο- να ντριμπλάρει τον εαυτό του!

Gianni Infantino making a mug out of himself... pic.twitter.com/MRweqJVn1G