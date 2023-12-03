Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με το… παραπάνω, κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 4-0 τον ΟΦΗ, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και επέστρεψε εμφατικά στις νίκες!



Οι «πράσινοι» είδαν τους Φώτη Ιωαννίδη και Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα να… κάνουν ό,τι θέλουν τους Κρητικούς, με τον πρώτο να σκοράρει με πέναλτι στο 34’ μετά από ασίστ του… δεύτερου, που βρήκε δίχτυα στο 62’, από ασίστ του Παλάσιος. Ο οποίος με τη σειρά του πήρε την ασίστ του Ιωαννίδη, για να προσθέσει κι αυτός το όνομά του στους σκόρερ στο 69ο λεπτό, ενώ ο διεθνής Ελληνας επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων…

Έτσι, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με 31 πόντους και θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την επόμενη αγωνιστική. Ενώ ο ΟΦΗ που παρέμεινε όγδοος θα πάει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη.



Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη Βιγιαρεάλ, σε σχηματισμό 4-2-3-1. Τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Αράο και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ρούμπεν και Βιλένα ήταν οι δύο του άξονα, με τους Παλάσιος-Αϊτόρ να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Τζούριτσιτς πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.



Ο ΟΦΗ από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 5-3-2 και τον Μπάουμαν κάτω από τα γκολπόστ. Μαρινάκης, Βούρος, Πασαλίδης, Θοράριρσον και Αμπάντα αποτέλεσαν την πεντάδα στην άμυνα και οι Μεγιάδο, Γκλάζερ και Γκαγιέγκος τους τρεις χαφ στον άξονα. Με τους Φελίπε-Ντίκο να συνθέτουν το δίδυμο της επίθεσης.



Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός πήρε την κατοχή και κυκλοφόρησε με υπομονή την μπάλα στο ξεκίνημα, έχοντας τον ΟΦΗ να τον περιμένει στο μισό γήπεδο και να κλείνει πολύ σωστά και γρήγορα τους χώρους.



Με τους Κρητικούς να καταγράφουν την πρώτη αξιόλογη φάση, μόλις στο 2’, αλλά τον Λοντίγκιν να είναι σε ετοιμότητα, αποκρούοντας το σουτ του Ντίκο από θέση μεσα αριστερά.



Τέσσερα λεπτά μετά, η προσπάθεια του Τζούριτσιτς, μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας από πλευράς «πράσινων» ήταν πολύ αδύναμο για να προβληματίσει τον Μπάουμαν. Για να έρθει μια ακόμα ημιτελής προσπάθεια, από τον Παλάσιος, στο 9ο λεπτό, με τον Αμπάντα να του βάζει την κόντρα.



Όσο περνούσε η ώρα, ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά όχι και την απαραίτητη… έμπνευση που θα του επέτρεπε να γίνει απειλητικός για τον Μπαόυμαν.



Μια εκτέλεση φάουλ του Βιλένα στο δεύτερο δοκάρι επέτρεψε στον Αράο να πάρει την κεφαλιά αλλά να στείλει τη μπάλα άουτ, στο 16’. Ενώ στο 27’ ο Ολλανδός έκλεψε τη μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή και σούταρε με δύναμη, στέλνοντας τη λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.



Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν το… πολυπόθητο για αυτούς γκολ χάρη σε μια πολύ ωραία κάθετη πάσα του Αϊτόρ για τον Ιωαννίδη και την ανατροπή του δεύτερου από τον Πασαλίδη, στο 30’… Με το «θύμα» να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι και με ωραίο σκαφτό πλασέ να νικάει τον Μπάουμαν, για το 1-0, τέσσερα λεπτά μετά!

Οι δύο ομάδες είχαν από μια ακόμα καλή στιγμή, με τον Τζούριτσιτς να αποδεικνύεται περισσότερο αλτρουιστής από… ότι έπρεπε στο 37ο λεπτό και τον Μαρινάκη να μην μπορεί να βάλει την προβολή στο 43’, για να πάνε στα αποδυτήρια με το ήδη διαμορφωθέν σκορ, έχοντας κατοχή μπάλας 75%-25% και 10-2 τελικές.



MVP: Έχοντας… κεκτημένη ταχύτητα από την Ισπανία ο Φώτης Ιωαννίδης αποδείχτηκε καθοριστικός σε, ένα, ακόμα, φετινό παιχνίδι της ομάδας του. Αφού ήταν εκείνος ο οποίος σημείωσε δύο ακόμα γκολ, ανοίγοντας τον δρόμο μάλιστα για τη νίκη του Παναθηναϊκού, ενώ έδωσε και μια ασίστ!



Η «σφυρίχτρα»:



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Βιλένα, Τζούριτσιτς (64' Μπερνάρ), Παλάσιος, Ιωαννίδης, Αϊτόρ (64' Μαντσίνι).



Έμειναν στον πάγκο: Μπρινιόλι, Χουάνκαρ, Ζέκα, Σπόραρ, Τσέριν, Κώτσιρας, Βέρμπιτς.



ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Μαρινάκης, Βούρος, Πασαλίδης (40' Καρώ), Θοράριρσον, Αμπάντα, Μεγιάδο, Γκλάζερ, Γκαγιέγκος, Φελίπε, Ντίκο.



Έμειναν στον πάγκο: Χριστογεώργος, Λάρσον, Νέιρα, Γιαννούλης, Τοράλ, Ριέρα, Λαμπρόπουλος, Αποστολάκης.



Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας).



Βοηθοί: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας).



4ος διαιτητής: Παναγιώτης Τσιάρας (Καβάλας).



VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).



AVAR: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας).

