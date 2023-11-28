Τα ευχάριστα που αναμένονταν πώς και πώς για τον Σέρχιο Αραούχο προέκυψαν από την προπόνηση της ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς την Τρίτη και θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο ματς με την Μπράιτον.

Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν θα ξεκινήσει ή όχι στη βασική ενδεκάδα, θα είναι στο χέρι του Ματίας Αλμέιδα να τον χρησιμοποιήσει στην κρίσιμη αναμέτρηση του Europa League.

Κατά τ’ άλλα, οι υπόλοιποι «κιτρινόμαυροι», πλην των Γκαρσία-Γιόνσον και του Κάλενς (που δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά θ’ ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα τις επόμενες μέρες) γυμνάστηκαν κανονικά και υπολογίζονται άπαντες για την Πέμπτη.

