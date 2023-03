Αίτημα με 1 εκατ. υπογραφές απαιτεί από τη FIFA αποζημιώσεις για εργαζόμενους και θύματα στο Κατάρ

Περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές πολιτών από τουλάχιστον 190 χώρες συνέλεξαν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ενώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μία πρωτοβουλία που απαιτεί από τη FIFA να αποζημιώσει του εργαζόμενους και τις οικογένειες των θυμάτων από τα εργοτάξια του Κατάρ.



Παραπάνω από 7 χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στον κύκλο εργασιών γύρω από την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους. Ταυτόχρονα, υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες για συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης ακόμα και για μισθούς μεταναστών εργατών οι οποίοι ουδέποτε καταβλήθηκαν.



Η «αιματοβαμμένη» όπως αποκαλείται από τις οργανώσεις, διοργάνωση, έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου τρεις μήνες, με τον ισχυρό άνδρα της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο να κάνει λόγο για περίπου 7 δισ. ευρώ κέρδη.



Η παραπάνω πραγματικότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εξαγγελίες της FIFA για τη δημιουργία οργανισμού που θα χρηματοδοτήσει τους εργαζόμενους παραμένουν στα χαρτιά, έχουν εξοργίσει την κοινή γνώμη.



«Η FIFA πλουτίζει χάρη στο αίμα, τον ιδρώτα και τις ζωές χιλιάδων εργατών»



Όπως έγινε γνωστό μαζί με το αίτημα, το οποίο έχει υπογραφεί από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, η παγκόσμια ομοσπονδία παρέλαβε στα γραφεία της στη Ζυρίχη, μία μπλε ποδοσφαιρική μπλούζα με το μήνυμα «Δικαιοσύνη για τους εργαζομένους» και ένα κίτρινο γιλέκο που αναφέρεται στους εργαζόμενους στο Κατάρ.



Τα όσα δήλωσε η Μπιέτα Αντεμάριαμ, νομική εκπρόσωπος του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Avaaz:



«Η επιστολή μας έχει την υποστήριξη παραπάνω από ενός εκατομμυρίου υπογραφών από περισσότερες από 190 χώρες. Η κοινή γνώμη έχει συνειδητοποιήσει την τεράστια αδικία σε βάρος των εργαζομένων και στέκεται στο πλευρό τους.



Απαιτεί από τη FIFA να τους αποζημιώσει δίνοντας μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα δισεκατομμύρια που έβγαλε χάρη στον ιδρώτα, το αίμα και τις ζωές εκατοντάδων εργατών.



Δώστε στους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους αυτά που τους ανήκουν!».



So glad we could support @amnesty 's amazing work championing these workers, and that the more than 728,000 @Avaaz members who supported our campaign got another chance to push FIFA to do the right thing #payupfifa https://t.co/Mem5JUl55P