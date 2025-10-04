ΑΕΚ: Νίκησε σε ματς-διαφήμιση κόντρα στον Κολοσσό

Με το... δεξί στη φετινή Stoiximan GBL μπήκε το απόγευμα του Σαββάτου (04/10) η ΑΕΚ!



Μετά από μια μεγάλη μάχη στη Ρόδο και το Κλειστό της Καλλιθέας που κρίθηκε στο φινάλε και το τελευταίο δευτερόλεπτο, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήρε το θρίλερ και τη νίκη με σκορ 87-85 του Κολοσσού στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος και ξεκίνησε νικηφόρα τη φετινή της πορεία.

Μετά από ένα άκρως ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο, οι «κιτρινόμαυροι» κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας ακόμα και στο +12 στις αρχές της τέταρτης. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν, πέρασαν μπροστά με τρεις πόντους και διεκδίκησαν μέχρι το φινάλε τη νίκη, με την «Ένωση» να φτάνει στο ροζ φύλλο αγώνα, τρεις ημέρες πριν την πρεμιέρα τους στο Basketball Champions League, χάρη στις μεγάλες της άμυνες και την ψυχραιμία από την γραμμή των βολών στο φινάλε. Ο Κολοσσός έχασε τεράστια ευκαιρία στα 0,5 δευτερόλεπτα να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, με τον Γκούντγουιν να βάζει 1/3 βολές.



Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, με τους Κουζμίνσκας (16π.), Φλιώνη (13π., 3ασ.) και Γκρέι (11π., 3ρ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες. Για τους Ροδίτες, ξεχώρισαν οι Γκάουντλοκ - που τραυματίστηκε λίγο πριν το φινάλε - και Γκαλβανίνι με 17 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Εκμεταλλευόμενος το νωθρό ξεκίνημα της ΑΕΚ, ο Κολοσσός μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι και χάρη στην καλή του άμυνα, αλλά και την πολυφωνία στην επίθεση, προηγήθηκε με 9-1 στο τρίλεπτο. Η «Ένωση», που άρχισε να βρει ρυθμό, καθώς το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της ήρθε μετά από 3:10 λεπτά αγώνα, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 10-0 για την προσπέραση και το 11-9 στο 5λεπτο.

Μετά από αρκετά μαζεμένα λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση, οι γηπεδούχοι συνδέθηκαν με το αντίπαλο καλάθι ύστερα από σχεδόν 4 λεπτά με τρίποντο του Χρυσικόπουλου για το 12-11 στο 7'. Έκτοτε, το προβάδισμα άλλαξε τρεις φορές χέρια μέχρι το τέλος της περιόδου, με τον Κουζμίνσκας να κάνει τη διαφορά και να πετυχαίνει 7 μαζεμένους πόντους στο τελευταίο λεπτό για το 18-22 του δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τους Γκαλβανίνι, Λεκαβίτσιους και Ράιαν να ανταλλάζουν καλάθια (22-24), προτού ο Κατσίβελης με πέντε προσωπικούς πόντους για του φιλοξενούμενους ανεβάσει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +5 και το 31-26 στο 13ο λεπτό. Η ομάδα του κόουτς Καράσκο αντέδρασε και με ένα σερί 9-4 μέσα στο επόμενο τρίλεπτο, έφερε το ματς στην ισοπαλία και το 35-35 στο 17'.

Σε εκείνο το σημείο και μέχρι το φινάλε της περιόδου, οι δύο ομάδες ανέβασαν κατακόρυφα στροφές στην επίθεσή τους. Αρχικώς, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με πέντε πόντους του Φλιώνη και ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου πήγε για πρώτη φορά στο +6 (37-43) στο 18', με του νησιώτες να απαντούν και με ένα γρήγορο σερί δια χειρός Άκιν, Πετρόπουλου και Κολοβέρου να περνούν μπροστά με 44-43 ένα λεπτό αργότερα. Το καλάθι του Σίλβα μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ, έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ να προηγείται με σκορ 45-44.

Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και στο τρίτο, ο Κολοσσός μπήκε δυναμικά στο παρκέ και χάρη στην πίεσή του πάνω στην μπάλα ανάγκασε την ΑΕΚ να κάνει τρία μαζεμένα λάθη. Στο ίδιο διάστημα, ένα δίποντο του Γκούντγουιν και δύο τρίποντα των Γκάουντλοκ και Πετρόπουλου, έστειλαν τους Ροδίτες στο +5 και το 52-47 στο 22ο λεπτό. Η «Ένωση» απάντησε με το... ίδιο νόμισμα, αφού με δύο τρίποντα του Μπάρτλεϊ και ένα του Χαραλαμπόπουλου, όχι μόνο μείωσε τη διαφορά, αλλά πέρασε μπροστά και με 56-54 τρία λεπτά αργότερα!

Μάλιστα, χάρη στην καλή τους άμυνα, οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να κρατήσουν στο... μηδέν τον Κολοσσό για σχεδόν 4 λεπτά αγώνα, με αποτέλεσμα να προηγηθούν ακόμη και με +9 (54-63) στο 27ο λεπτό. Παρά τις όποιες προσπάθειες των γηπεδούχων να μειώσουν τη διαφορά στο φινάλε, οι Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους διατήρησαν το σκορ στα ίδια επίπεδα, με την «Ένωση» να κλείνει την περίοδο μπροστά με σκορ 68-60.

Με τον Κατσίβελη και τον Γκάουντλοκ να ανταλλάζουν από ένα δίποντο και τον Λεκαβίτσιους να ακολουθεί με εύστοχο σουτ πίσω από τα 6,75μ., η ΑΕΚ προηγήθηκε με +11 (62-73) και λίγο αργότερα με 12 πόντους για το 77-65 στο 33ο λεπτό. Ωστόσο, ο Κολοσσός όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά αντέδρασε άμυνα! Με τον Γκαλβανίνι να πετυχαίνει 5 πόντους και τον πολύπειρο Γκάουντλοκ να παίρνει την σκυτάλη και να πετυχαίνει 7 διαδοχικούς πόντους με μεγάλα καλάθια (!), οι «Ιππότες» μείωσαν στην ελάχιστη τιμή τη διαφορά για το 78-77 στο 36ο λεπτό!

Με τον Σίλβα να αποβάλλεται με ντισκαλιφιέ για κουτουλιά στον Γκαλβανίνι, ο Κολοσσός λίγο μετά προσπέρασε στο σκορ με παλικαρίσιο καλάθι του Γκούντγουιν, προτού προηγηθεί με +3 (84-80) στο 38' με τρίποντο του Γκαλβανίνι! Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης, έφερε το ματς στα ίσα με δύο βολές και ένα δίποντο στον αιφνιδιασμό (84-84) στα 74'' πριν το φινάλε. Στη συνέχεια, ο Γκρέι έβαλε την «Ένωση» σε θέση οδηγού με 2/2 βολές για το 86-84 στα 41'', προτού η ομάδα του βγάλει μια κρίσιμη άμυνα και ο Μπάρτλεϊ με 1/2 βολές γράψει το 87-84 στα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στα 0,5'' ωστόσο, ο Γκρέι έκανε φάουλ σε τρίποντο του Γκούντγουιν, ο οποίος αν και είχε την ευκαιρία να στείλει την παράταση, αστόχησε σε δύο βολές, γράφοντας έτσι το τελικό 87-85.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87.

