Ζντοβτς: Εύκολο για εμένα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού (5/10, 16:00) για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, με τον προπονητή του, Γιούρι Ζντοβτς, να κάνει δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης!

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» τόνισε ότι για εκείνον το παιχνίδι με τους «πράσινους» είναι εύκολο, αφού δεν χρειάζεται να δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ:

«Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα εύκολο παιχνίδια, όχι με την έννοια ότι θα πάμε με λευκή πετσέτα. Το αντίθετο μάλιστα. Πάμε εκεί για κερδίσουμε το παιχνίδι, το οποίο όμως το χαρακτηρίζω εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται να παρακινήσω επιπλέον τους παίκτες για να βρουν περισσότερα κίνητρα, πέρα από το γεγονός ότι παίζουμε με την καλύτερη ίσως ομάδα στην Ευρώπη. Και είναι πάντα καλό να βλέπεις την αντίδραση των παικτών σου με έναν τέτοιο αντίπαλο. Μου αρέσει να λέω ότι αντίπαλος μπορεί να έχει πολύ περισσότερους παίκτες από εμάς, αλλά μόνο πέντε παίζουν από αυτούς και μία μπάλα είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι το moto μου.

Σε τέτoια παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είμαστε όμως; Ίσως όχι, γιατί είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλες τις ομάδες. Εμείς όμως είμαστε μία νέα ομάδα, ο αντίπαλός μας είναι με τον ίδιο προπονητή για τρίτη σεζόν, με πολλούς παίκτες που είναι μαζί αρκετά χρόνια. Και πάλι όμως, είναι ένα παιχνίδι που διαρκεί 40 λεπτά και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διεκδικήσουμε τη νίκη».

