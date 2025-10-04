Παναθηναϊκός: Το….δις εξαμαρτείν του Τριφυλλιού στη «διαβολοβδομάδα»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» αφού μετά τη νίκη επί της Μπάγερν γνώρισε την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στο T Center. Με εξαίρεση τον καταπλητικό Σλούκα και τον ασταμάτητο Χουάντσο, όλοι οι άλλοι πήραν… κάτω από τη βάση και κυρίως οι Γιούρτσεβεν και Χολμς που δεν βοήθησαν καθόλου.

