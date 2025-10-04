Επιβλητική στο ξεκίνημα της φετινής Super League 2 η Νίκη Βόλου!

Η ομάδα της Μαγνησίας κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη (1-0) και στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τον ΠΑΣ Γιάννινα, κάνοντας το 4/4 στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και συνεχίζοντας μόνη πρώτη στην κορυφή του Α’ Ομίλου!

Σκόρερ για τους νικητές, οι οποίοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ο… συνήθης ύποπτος, Γιάννης Λουκίνας, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 25’, με όμορφη κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ!

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία μετά την ήττα της από τη Νίκη, επιβλήθηκε με 2-0 του Καμπανιακού!

Οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, όμως τελικά κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 67’ με γκολ του Καρίμ, ενώ ο Καμπετσής ήταν εκείνος που «κλείδωσε» το τρίποντο για την ομάδα της Καρδίτσας, με τέρμα του στο 82’!

Επίσης για τον Α’ Όμιλο, ο Asteras AKTOR Β’ πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του ΠΑΟΚ Β’, με σκόρερ τον Αλεχάντρο Φερνάνεθ στο 82’, ενώ για τον Β’ Όμιλο, το Αιγάλεω πανηγύρισε την πρώτη νίκη του, με 2-1 επί της Ηλιούπολης.

Ο Τσιλιγγίρης άνοιξε το σκορ για το Αιγάλεω με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 37’, ενώ ο Βάρκας με κεφαλιά έκανε το 0-2, πριν ο Μίγια μειώσει για το τελικό 1-2 στο 79’. Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 53', λόγω αποβολής του Μπουγαΐδη.

Η 4η αγωνιστική

Α ΟΜΙΛΟΣ



Σάββατο 04/10

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

ΠΑΟΚ Β - Asteras B AKTOR 0-1

Αναγ.Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

Κυριακή 05/10

Καβάλα - Μακεδονικός (16:00)

Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης (14:00)

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 04/10

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 05/10

Eλλάς Σύρου - Παναργειακός (13:00)

Ολυμπιακός Β - Καλαμάτα (14:00)

Μαρκό - Πανιώνιος (14:00)

Xανιά - Athens Kallithea (14:00)

Η επόμενη αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ



Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας

Μακεδονικός-Ηρακλής

Asteras B AKTOR-Νίκη Βόλου

Β ΟΜΙΛΟΣ

Καλαμάτα-Αιγάλεω

Μαρκό-Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β

Πανιώνιος-Ηλιούπολη

Παναργειακός-Χανιά

