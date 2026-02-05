Λογαριασμός
Καταγγέλλει τον Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει καταγγείλει τον Ντάνιελ Ποντένσε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για περιστατικό που φέρεται να έχει καταγραφεί και από τις κάμερες στην Allwyn Arena

ΑΕΚ Ποντένσε

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει προχωρήσει σε καταγγελία στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για περιστατικό στο οποίο συμμετείχε ο Ντάνιελ Ποντένσε στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής στην Allwyn Arena.

Σύμφωνα με την «Ένωση» που τονίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και από τις κάμερες του γηπέδου, ο ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» έχει πετάξει ομπρέλα προς την κερκίδα, η οποία ήταν γεμάτη με φίλους των γηπεδούχων.

Μάλιστα, από πλευράς ΑΕΚ αναφέρεται πως στο φύλλο αγώνα ναι μεν έχει καταγραφεί αυτό, αλλά αρκετά γενικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κλήση σε απολογία του Πορτογάλου.

Το υλικό προσκομίστηκε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα μαζί με το αίτημα για άσκηση δίωξης στον Ποντένσε, για κλήση σε απολογία και φυσικά για επιβολή ποινής στον παίκτη.

Πηγή: sport-fm.gr

