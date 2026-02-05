Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σταθερά δίπλα στους «αιώνιους» για την Euroleague

Ο συναρπαστικός μαραθώνιος της Euroleague συνεχίζεται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 συντροφεύει σε κάθε βήμα Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό μέχρι το Final-4. Οι «αιώνιοι» ρίχνονται ξανά στη μάχη, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα και η κορυφαία αθλητική συχνότητα σας βάζει μέσα στα παρκέ.

Αρχίζουμε την Πέμπτη (05/02) στις 21:30, με τον Παναθηναϊκό AKTOR που, μετά την επικράτηση επί της Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζει την Παρτίζαν εκτός έδρας, με στόχο τις back to back επιτυχίες. Στη μετάδοση από το Βελιγράδι ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (06/02) στις 21:15, σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Ντουμπάι και να επανέλθουν στις νίκες απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, περιγράφει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση δεν σταματά. Ακολουθεί ρεπορτάζ και σχόλια μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές.

Παρτίζαν-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια.

Όλη η μαγεία της Euroleague σε μία συχνότητα. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

