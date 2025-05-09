ΑΕΚ Betsson-Ουνικάχα Μάλαγα: Ραντεβού με την ιστορία στην καυτή «SUNEL Αrena»

τοιμη για... ιστορικό ραντεβού η ΑΕΚ Betson! Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four του Basketball Champions League ξεκίνησε, με την Ένωση είναι έτοιμη για τον ημιτελικό απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (9/5, 21:00, COSMOTE SPORT 4) στην κατάμεστη SUNEL Arena.



Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στοχεύει στο «εισιτήριο» για τον τρίτο της τελικό στον θεσμό, ώστε να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο, επτά χρόνια μετά την κατάκτηση του BCL το 2018 στην Αθήνα. Προφανώς, το γεγονός πως θα έχει τη στήριξη του κόσμου της, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

Η ΑΕΚ Betsson έφτασε στο Final Four αποκλείοντας τη Ναντέρ στα προημιτελικά με σκορ 2-1, έχοντας κάνει εξαιρετική πορεία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν για να φτάσει μέχρι εδώ. Παράλληλα, λίγες μέρες πριν, κόντεψε να κάνει «διπλό» στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας τελικά την οριακή ήττα με σκορ 87-85.



Από την άλλη πλευρά, η Ουνικάχα Μάλαγα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος για την Ένωση. Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο είναι η ενεργή κάτοχος του τροπαίου, αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να κάνει το «repeat», και είναι ένα σύνολο επιπέδου Ευρωλίγκας.



Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως κατέκτησε το Copa Del Rey στην Ισπανία, ούτε ότι έχει συνολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 16 εκατ. ευρώ, με το αγωνιστικό μπάτζετ, δηλαδή αυτό για τους μισθούς παικτών και προπονητή, να είναι λίγο πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για ποσό που ανταγωνίζεται ή και ξεπερνά αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας.



Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, η Μάλαγα δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίχαντ Τζέντοβιτς, ενώ για την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια απουσία. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ημιτελικού Τενερίφη-Γαλατάσαραϊ, που θα λάβει χώρα νωρίτερα (18:00).



Το πρόγραμμα του Final Four του BCL



Τενερίφη – Γαλατάσαραϊ 9/5 στις 18:00

ΑΕΚ Betsson – Μάλαγα 9/5 στις 21:00



Μικρός τελικός 11/5 στις 17:00



Τελικός 11/5 στις 20:00

