Conference League Κυρίαρχη και… σβηστή Τσέλσι έκλεισε θέση για τον τελικό και περιμένει

Έκανε check-in για Πολωνία η Τσέλσι. Έχοντας κάβα το υπέρ της 4-1 του πρώτου αγώνα, έπαιξε… σβηστά απέναντι στην Τζουργκάρντεν και επικρατώντας 1-0 στο «σπίτι» της, σφράγισε εισιτήριο για τον τελικό του Conference League.

Ο Έντσο Μαρέσκα έκανε ροτέισον στην ενδεκάδα και πάλι ξεκίνησε τον 16χρονο Ρέτζι Γουολς, ο οποίος βρέθηκε πίσω από τον φορ Τζορτζ και έγινε ο νεαρότερος που παίρνει φανέλα βασικού σε ευρωπαϊκό ματς της Τσέλσι.

Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ στο 38ο λεπτό. Ο Τζορτζ έκανε ωραία κάθετη για τον Ντρούσμπερι-Χολ, που άδειασε με προσποίηση την αντίπαλη άμυνα και έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα.

Οι «μπλε» έπαιξαν στο… ρελαντί σε μεγάλο διάστημα, έχοντας στο μυαλό τους το κρίσιμο εκτός έδρας ματς απέναντι στη Νιούκαστλ που ακολουθεί στο πρωτάθλημα, με φόντο την 4η θέση.



