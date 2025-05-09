Europa League: Και τώρα, οι δυο τους: Έκλεισαν θέση στον τελικό του Μπιλμπάο η Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ

Το ξέραμε πάνω κάτω από τα πρώτα ματς, τώρα είναι πια και επίσημο. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ θα κοντραριστούν στον τελικό του Europa League στις 21 Μαΐου!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν το 2/2 ενάντια στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, νικώντας τη 4-1 εντός έδρας και πέρασαν με συνολικό σκορ 7-1.

Οι Βάσκοι το πάλεψαν και προηγήθηκαν με τον Χαουρεγκιθάρ στο 31', όμως Μάουντ (72') και Κασεμίρο (79') έβαλαν τέλος στα όνειρα της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον Χόιλουντ (85') να γράφει το 3-1 και τον Μάουντ να σκοράρει ξανά στις καθυστερήσεις για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Η δε Τότεναμ, επιβλήθηκε 2-0 της Μπόντο/Γκλιμτ στη Νορβηγία και πέρασε με συνολικό σκορ 5-1, χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Σολάνκε (63') και Πόρο (69') στο δεύτερο ημίχρονο.

Με τον τρόπο αυτό, οι δύο φετινές απογοητεύσεις της Premier League θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να πανηγυρίσουν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά και να κλείσουν θέση στη league phase του Champions League της νέας σεζόν.

Δείτε βίντεο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.