ΑΕΚ: Ανέβηκε κι άλλο στην κατάταξη της UEFA

Η ήττα της ΑΕΚ από την Τσέλιε (0-2) στέρησε πολύτιμους βαθμούς στην ίδια και την προσπάθεια της Ελλάδας να ανέβει στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA, ωστόσο δεν φρέναρε… πολύ την ανοδική της πορεία στην κατάταξη των συλλόγων της Ευρώπης.

Η «Ένωση» με τους 500 βαθμούς που πήρε από το μπόνους πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League έφτασε στους 15.500 φέτος στην Ευρώπη και κέρδισαν δύο ακόμη θέσεις, ανεβαίνοντας από την 93η στην 91η θέση.

Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, τελείωσε την περσινή σεζόν στο Νο159 και άρχισε τη φετινή από το Νο182, σημειώνοντας ήδη άνοδο δηλαδή 91 θέσεων, που μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη στη μετέπειτα πορεία της στο Conference League.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος σίγουρα θα τη βοηθήσει στις κληρώσεις του άμεσου μέλλοντος στα Κύπελλα Ευρώπης φέρνοντάς τη στις περισσότερες περιπτώσεις στο γκρουπ των ισχυρών.

Η Ένωση έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 11 εκατ. ευρώ από την πορεία της στη διοργάνωση, ποσό που προέκυψε από τη συμμετοχή στη League Phase, τα αποτελέσματα στους ομίλους και την πρόκριση στους «16». Μεταξύ άλλων, η ΑΕΚ έχει εισπράξει 3.170.000 ευρώ από το πριμ εισόδου στη League Phase, 530.000 ευρώ από τα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, καθώς και τα μπόνους για τις νίκες και τις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων.

Η πρόκριση στους «16» πρόσθεσε ακόμη 800.000 ευρώ, ενώ το πριμ κατάταξης ως 3η στη League Phase έφτασε τις 950.000 ευρώ. Παράλληλα, η νίκη επί της Κραϊόβα έφερε 400.000 ευρώ, όπως και το μπόνους για τις θέσεις 1-8.

Με την πρόκριση στα προημιτελικά, η ΑΕΚ θα εισπράξει επιπλέον 1,3 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά της έσοδα κοντά στα 11 εκατ. ευρώ. Αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καταφέρει να φτάσει και στα ημιτελικά, τότε θα προστεθούν ακόμη 2,5 εκατ. ευρώ, εκτοξεύοντας το συνολικό ποσό σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Η χθεσινή ήττα μπορεί να πίκρανε τον κόσμο της ΑΕΚ, ωστόσο η ουσία είναι πως οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 1998. Το πρώτο ματς με την Ράγιο Βαγεκάνο θα γίνει Μεγάλη Πέμπτη, στις 19:45 στη Μαδρίτη και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, στις 22:00, στην Allwyn Arena. Αν η «Ένωση» προκριθεί, τότε θα φτάσει στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, πρώτη μετά το 1977, όταν αποκλείστηκε με δύο ήττες από τη Γιουβέντους (0-1, 4-1).

