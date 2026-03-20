Παναθηναϊκός AKTOR-Ερυθρός Αστέρας: Ακόμη ένας «τελικός» για τους πράσινους

Ακόμη ένα κρίσιμο ματς για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο «Telekom Center Athens» για την 32η αγωνιστική της Euroleague (21:15, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, ΝοvaSports Prime), σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη σημαντική νίκη επί της Ζάλγκιρις, μέσω της οποίας ανέβηκαν στο 17-14 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα. Την περασμένη Κυριακή νίκησαν εύκολα με σκορ 103-78 την ΑΕΚ, ενώ τώρα έχουν μπροστά τους το κρισιμότατο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου, που αποτελεί άμεσο βαθμολογικό ανταγωνιστή.

Πράγματι, με ρεκόρ 18-13, ο Ερυθρός Αστέρας είναι στην 6η θέση. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα τον πιάσει στην βαθμολογία και θα μπει ξανά για τα καλά στο «κόλπο» της εξάδας. Βέβαια, οι Σέρβοι πιθανότατα θα παραμείνουν αφεντικό σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς είχαν επικρατήσει με +18 (86-68) στο εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι» στον πρώτο γύρο. Από την άλλη, μία πιθανή ήττα του Παναθηναϊκού θα τον αφήσει με ελάχιστες πιθανότητες για να προλάβει την 6η θέση και να γλιτώσει τα play-ins.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας προέρχεται από σπουδαία νίκη με σκορ 79-73 απέναντι στην πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Παρόλα αυτά, το Σαββατοκύριακο δεν του πήγε καλά, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 114-91 από την Dubai BC στην Αδριατική λίγκα. Πρόκειται για ένα σύνολο με σημαντικά «σκαμπανεβάσματα», το οποίο όμως μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε αν πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, κάτι που αφήνει στον Εργκίν Αταμάν 15 παίκτες από τους οποίους πρέπει να επιλέξει 12άδα. Από την άλλη πλευρά, ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν μπορεί σίγουρα να υπολογίζει στους Ιμπούκα Ιζούντου και Αϊζέια Κάνααν, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιάγκο Ντος Σάντος, Νίκολα Κάλινιτς και Χασιέλ Ριβέρο.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

