Europa League: Σκληρός αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό, ήταν πάνω από τις δυνάμεις του η Μπέτις

Προφανώς δεν εμφανίστηκε όπως θα έπρεπε. Προφανώς έπαιξε τον ρόλο του και ο τρόπος που κύλησε το πρώτο 10λεπτο με το παρ’ ολίγον σοκ για την Μπέτις με τον Πελίστρι, να γίνεται «όπλο» για ανατροπή με γκολ από το πουθενά.



Οι Ανδαλουσιάνοι φάνηκαν πιο έτοιμοι, με απίστευτη ενέργεια και «πλήγωσαν» σε καθοριστικά σημεία το «τριφύλλι» για να φτάσουν στο 4-0 και να βάλουν τέλος στο μεγάλο όνειρο του Παναθηναϊκού για μια νέα παρουσία στα προημιτελικά του Europa League μετά από 23 χρόνια.

Μεγάλα παράπονα έχουν οι «πράσινοι» για το δεύτερο γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους, σε φάση που έχει γίνει φάουλ στον Καλάμπρια, φαίνεται να υπάρχει οφσάιντ στον Εζαλζουλί που το ξέρει και διώχνει την μπάλα, αλλά ουδέποτε παρουσιάστηκε το παραμικρό ριπλέι και ο Άμραμπατ με τυχερό σουτ σκόραρε…



Στο μυαλό των κόουτς:



Ο Ράφα Μπενίτεθ στην ρεβάνς – ευκαιρία ιστορίας για τον Παναθηναϊκό (3-4-2-1) τοποθέτησε τον Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια και τους Ίνγκασον, Κάτρη και Χάβι Ερνάντεθ στην τριάδα της άμυνας. Οι Κυριακόπουλος και Καλάμπρια κάλυψαν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, οι Ρενάτο και Μπακασέτας ήταν οι χαφ, ενώ, τον προωθημένο Τετέι στήριξαν από τις πτέρυγες οι Πελίστρι και Ταμπόρδα.



Ο Πελεγκρίνι προετοίμασε την Μπέτις για το 4-4-2, με τον Πάου Λόπεθ στα γκολπόστ και τους Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν και Ρικάρντο από δεξιά προς αριστερά στην τετράδα της άμυνας. Ο Άμραμπατ είναι βασικός από τη στιγμή που κρίθηκε ετοιμοπόλεμος, ο Φορνάλς κοντά του στα χαφ, στις πτέρυγες τοποθετήθηκαν οι Άντονι, Εζαλζουλί και ο Ρουιμπάλ με τον Κόουτσο Φερνάντες έφτιαξαν το επιθετικό δίδυμο.

Το ματς:



Σαν να ήταν καταραμένο εκείνο το τετ-α-τετ του Πελίστρι στο 5ο λεπτό. Εκεί που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει βάλει στη… σίγαση το «Καρτούχα», που είχε ανάψει για τα καλά προσπαθώντας να δώσει ώθηση στην Μπέτις. Οι «πράσινοι» είχαν τον Πάου Λόπεθ να διώχνει το πλασέ του Ουρουγουανού, δέχθηκαν αμέσως μετά γκολ και ήταν σαν να επρόκειτο για μικρογραφία της τύχης που δεν θα είχε το «τριφύλλι» και του τρόπο που θα κατάφερναν οι Ανδαλουσιάνοι να βγουν από πάνω σε αυτή την κόντρα.



Ήταν δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα είχε ελάχιστα την μπάλα στα πόδια του και προτού προλάβει να διαχειριστεί την ατμόσφαιρα, την ορμή της ομάδας του Πελεγκρίνι και να στυλώσει πόδια στο χορτάρι, μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του. Στο 8ο λεπτό ο Κόουτσο από απόσταση βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, ο μοναδικός που έτρεξε για το «ριμπάουντ» ήταν ο Ρουιμπάλ και πανεύκολα έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Απόλυτη ψυχρολουσία για τους «πράσινους», η καλύτερη τονωτική «ένεση» για τους Σεβιγιάνους.



Ο Παναθηναϊκός στις στιγμές που αποφάσιζε να βγει μπροστά έβλεπε πως μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Πως όταν θα έτρεχε με τον Τετέι ή τους εξτρέμ του, θα μπορούσε να δοκιμάσει την άμυνα της Μπέτις. Αλλά οι γηπεδούχοι δεν θα άφηναν ούτε στο ελάχιστο το «τιμόνι» του ματς στην ελληνική ομάδα. Υπομονή, κυκλοφορία επί αρκετά λεπτά, μπαλιές στα ρήγματα των μετόπισθεν του Παναθηναϊκού κι ένα γκολ… πάλι από το πουθενά. Φάουλ στον Καλάμπρια που δεν δίνεται, οφσάιντ του Εζαλζουλί που δεν δίνεται, φοβερό σουτ του Άμραμπατ από απόσταση με κόντρα στον Μπακασέτα και 2-0 στο 45’+3’.



Όσο κι αν προσπάθησε ο Ρενάτο να μπει περισσότερο στο ματς, να βγάλει περισσότερη ενέργεια και να κρατήσει μπάλα η ομάδα του Μπενίτεθ στο δεύτερο μέρος, νέα αμυντική ολιγωρία έφερε τιμωρία και τρίτο γκολ. Βαθιά μπαλιά προς τα δεξιά, κερδισμένη εναέρια μονομαχία από τον Φορνάλς, λόμπα-ασίστ του Ρουιμπάλ στον Κόουτσο που ανενόχλητος έκανε το 3-0. Στην πρώτη της ευκαιρία, η Μπέτις βρήκε γκολ και ο Παναθηναϊκός πλέον είχε καταδικαστεί. Μια κάθετη από αριστερά προς τον Εζαλζουλί με τον Κάτρη να μην μπορεί να τη σταματήσει, ένα γύρισμα στον Άντονι κι ένα δικό του πλασέ έγραψαν το 4-0 στο 66’.



Η Μπέτις θα μπορούσε να έχει πετύχει και πέμπτο γκολ, οι παίκτες και ο Μπενίτεθ έδειχναν να μην έχουν ψυχικές δυνάμεις για το υπόλοιπο του παιχνιδιού και απλά υπήρχε αναμονή για τη λήξη, με τους Ανδαλουσιάνους να πανηγυρίζουν την πρόκριση.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων :



Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Ρικάρντο, Άμραμπατ (62’ Φιντάλγκο), Φορνάλς (73’ Αλτιμίρα), Άντονι, Ρουιμπάλ (62’ Ρόκα), Κόουτσο (73’ Άβιλα), Εζαλζουλί (90’ Ρικέλμε)



Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Κάτρης, Χάβι, Ρενάτο (55’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (55’ Τσέριν), Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Πελίστρι (71’ Σφιντέρσκι), Τετέι (71’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (85’ Σιώπης)

