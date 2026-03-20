Η μάχη της Ελλάδας για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA παραμένει ανοιχτή, παρά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Europa League. Οι «πράσινοι» γνώρισαν βαριά ήττα με 4-0 από την Μπέτις και αποχαιρέτησαν την Ευρώπη, όμως η ΑΕΚ κράτησε ζωντανές τις ελληνικές ελπίδες με την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League. Παρότι η Ένωση ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε, το 4-0 του πρώτου αγώνα ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο για την οκτάδα.

Η Ελλάδα παραμένει στους 48.012 βαθμούς, με την Τσεχία να βρίσκεται λίγο πιο πάνω, στους 48.525. Το σημαντικό νέο της βραδιάς είναι ότι οι Τσέχοι έμειναν πλέον χωρίς καμία ομάδα στην Ευρώπη, καθώς η Σπάρτα Πράγας αποκλείστηκε με 4-0 από την Άλκμααρ. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά δεν μπορεί πλέον να αυξηθεί και η Ελλάδα έχει μπροστά της μια καθαρή ευκαιρία να προσπεράσει!

Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά. Κάθε αποτέλεσμα της Ένωσης έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία: Η νίκη δίνει 400 βαθμούς, η ισοπαλία 200 και η πρόκριση επιπλέον 100. Καταλαβαίνει κανείς πως αν η ΑΕΚ προκριθεί απέναντι στους Ισπανούς, με μία νίκη και μία ισοπαλία στα δύο παιχνίδια, αυτό θα είναι αρκετό για να ανεβάσει την Ελλάδα πάνω από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA. Ακόμη και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο καλύτερος φετινός συντελεστής δίνει προβάδισμα στη χώρα μας.

