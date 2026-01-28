Η Γαλλία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, σεβόμενη τις βασικές αρχές της χάρτας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδεχόμενος σήμερα την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον Γροιλανδό ομόλογό της Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, οι οποίοι πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη στάση στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι όπως κατέστη σαφές την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι απέναντι στις βλέψεις της Ρωσίας και της Κίνας θα πρέπει να αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Αρκτική, όπως και του ΝΑΤΟ που θα πρέπει, όπως είπε, να βρίσκεται σε ενισχυμένη επαγρύπνηση στην περιοχή.

«Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης» η διαμάχη ΕΕ - ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι τα τελευταία γεγονότα έδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της για την Αρκτική αυτό τον χρόνο, ενώ έκανε λόγο και για «στρατηγική αφύπνιση» της Ευρώπης με αφορμή την Γροιλανδία.

Αυτή η αφύπνιση πρέπει να αφορά «την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας, την συμβολή μας στην ασφάλεια της Αρκτικής, τον αγώνα κατά της ξένης ανάμειξης και της παραπληροφόρησης, του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής», συμπλήρωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε εκ νέου πριν από το γεύμα εργασίας με τους Μέτε Φρέντερικσεν και Γενς Φρέντερικ Νίλσεν στο προεδρικό μέγαρο την αλληλεγγύη της Γαλλίας και την προσήλωσή της «στην κυριαρχία σας και την εδαφική σας ακεραιότητα».

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», είπε εκφράζοντας την υποστήριξή του προς «την ενισχυμένη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική» την οποία το Παρίσι είναι έτοιμο να συμμερισθεί.

«Απτή συμβολή της Γαλλίας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής»

«Σας ευχαριστούμε για την πολύ σθεναρή σας υποστήριξη», «σας ευχαριστούμε για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών που μοιραζόμαστε και επί των οποίων δεν κάνουμε υποχωρήσεις», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, χαιρετίζοντας «την πολύ απτή συμβολή της Γαλλίας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής».

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να διαδραματίσει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Αρκτικής και του Μεγάλου Βορρά, περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας και της περιοχής περί την Γροιλανδία», είπε.

Παράλληλα, ο γροιλανδός πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του ιδίου και του λαού της Γροιλανδίας προς την Γαλλία για την υποστήριξή της. «Βρεθήκατε στο πλευρό μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση (...) Στην Γροιλανδία δεν ξεχνάμε», είπε.

Για την πρωθυπουργό της Δανίας, το επεισόδιο που προκάλεσαν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι, αν η Ευρώπη είναι «ενωμένη», αν δεν υποχωρεί ως προς τις δημοκρατικές αξίες και αν επικοινωνούμε «με σαφή τρόπο σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, θα αμυνθεί και θα απαντήσει. Αρα μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

