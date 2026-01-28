Drone πάνω από το σημείο του φονικού τροχαίου με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ

Κάμερα drone πέταξε πάνω από τον μοιραίο αυτοκινητόδρομο E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας όπου χθες έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στο σοκαριστικό τροχαίο που βύθισε στο πένθος τη χώρα.

Συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο και απομακρύνουν από το οδόστρωμα τόσο το μίνι βαν, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, όσο και τα συντρίμμια τα οποία, λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης με το φορτηγό, εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

Ο δρόμους του διαβόλου

Ως «δρόμου του διαβόλου» φαίνεται πως χαρακτηρίζουν τον αυτοκινητόδρομο που έγινε το μοιραίο δυστύχημα οι Έλληνες που ζουν στη Ρουμανία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, Έλληνας που ζει στο Βουκουρέστι και χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο δρόμο- που ξεκινά από την Κροατία και καταλήγει στο Βουκουρέστι-, «αν η κακή τύχη σε φέρει υποχρεωτικά να τον χρησιμοποιήσεις, δε θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνεις προσπέραση».

Τα ρουμανικά ΜΜΕ τον περιγράφουν επίσης ως «δρόμο του θανάτου», έναν από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη, καθώς έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα.

Ο αυτοκινητόδρομος στερείται στηθαίων και σήμανσης μεταξύ των δύο ρευμάτων, ενώ τα οχήματα κινούνται σε μόλις 1,5 λωρίδα ανά όχημα, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τη μοιραία σύγκρουση.

Όλα αυτά την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται πως από τους δέκα επιβάτες συνολικά που ταξίδευαν στη Λυών της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας, τρεις νοσηλεύονται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.